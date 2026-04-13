A metà aprile, il tecnico di una nota squadra di calcio si trasforma, portando la squadra a un passo dal titolo. L’Arsenal, che fino a poco tempo fa sembrava in corsa, si trova ora in una posizione difficile. Le sue dichiarazioni sottolineano un insieme di capacità sviluppate nel corso di una carriera lunga e intensa. La lotta per il campionato si fa sempre più serrata, con il team in difficoltà e il suo avversario in ascesa.

“Ho un insieme di abilità particolari. Abilità che ho acquisito nel corso di una lunghissima carriera. Potrei inciampare un po’ in autunno. Potrei diventare un po’ caustico con una troupe televisiva o applaudire sarcasticamente un arbitro. Ma ti inseguirò. Ti darò la caccia. Con ogni probabilità, ti supererò di poco sul traguardo in un’estenuante corsa al titolo”. “ Benvenuti a Pep in April, il franchise”, scrive abbastanza divertito Barney Ronay sul Guardian. Lo psicodramma ennesimo dell’Arsenal con il City alle calcagna gli piace un sacco. La trama la conosciamo: “un uomo calvo, magro e furiosamente intenso diventa un vendicatore seriale di titoli di campionato primaverili”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola è un serial killer di campionati, ad aprile si trasforma. L’Arsenal è quasi spacciato

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