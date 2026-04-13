Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un messaggio di auguri rivolto a Flavio Briatore in occasione del suo compleanno. La frase, pubblicata sui social, esprime affetto e ricordo di un rapporto durato vent'anni, segnato anche da un passato matrimoniale. La comunicazione si inserisce in un momento di celebrazione privata e pubblica, senza ulteriori dettagli sulla natura del legame attuale tra i due.

Elisabetta Gregoraci ha voluto celebrare il compleanno di Flavio Briatore con un messaggio che trascende la semplice formalità, rivelando un legame profondo e consolidato che va ben oltre il passato matrimoniale. Attraverso un pensiero condiviso sui social, la showgirl ha dedicato parole cariche di affetto al padre di Nathan Falco, evidenziando una complicità che ha saputo reinventarsi nel tempo. Un legame che sfida il tempo e le etichette. Nonostante la fine del loro matrimonio, il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non sembra aver subito i segni della distanza, ma ha piuttosto trovato una nuova dimensione basata sul rispetto reciproco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gregoraci a Briatore: il messaggio d’affetto dopo 20 anni insieme

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