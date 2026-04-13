Greenlucca in rimonta | travolge Pontebuggianese nel finale

Nel match tra Greenlucca e Pontebuggianese, le squadre si sono affrontate in una partita decisa negli ultimi minuti. Dopo un primo vantaggio della squadra ospite, le padroni di casa hanno reagito e concluso con una vittoria di 62-45. La gara è stata segnata da continui cambi di fronte e momenti di tensione, con Greenlucca che ha rimontato nel finale.

Le giocatrici del Greenlucca hanno ribaltato un vantaggio iniziale a Pontebuggianese, superando le Le Mura Spring con un punteggio di 62-45 dopo una gara caratterizzata da forti scossoni nel corso dei quattro quarti. La vittoria lucchese è arrivata grazie a una gestione decisiva dell’ultimo periodo, che ha permesso alle ospiti di distanziarsi in un confronto aspro, privo della monotonia tipica delle ultime partite di campionato. Il dominio iniziale di Pontebuggianiano e la reazione lucchese. La sfida è iniziata con un ritmo sostenuto dalle padronne di casa, che hanno sfruttato le incertezze difensive avversarie per costruire un vantaggio precoce.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Greenlucca in rimonta: travolge Pontebuggianese nel finale Juventus Pisa Under 16 3-2 LIVE: rimonta bianconera nel finaledi Fabio ZaccariaJuventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di... Roma-Juve 3-3, Gasperini: "Troppo passivi nel finale". Spalletti: "Grande rimonta"Roma, 1 marzo 2026 - Girandola di emozioni all'Olimpico, dove Roma e Juventus chiudono il Sunday Night sul 3-3.