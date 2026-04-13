Le imprese del tennista italiano hanno attirato l’attenzione di molti appassionati, offrendo un momento di svago in un periodo caratterizzato da delusioni nel mondo del calcio. Le sue prestazioni hanno portato un sorriso a chi seguiva gli incontri, creando un effetto positivo per chi cercava un’alternativa alle notizie sportive più amare. La scena sportiva italiana ha così trovato una nota di leggerezza grazie alle vittorie di Sinner.

Il godimento multiplo generato dalle gesta del sciur Jannik Sinner è elevato all’ennesima potenza per motivi variegati che ci permettiamo di elencare in rigoroso ordine sparso: 1) Ha sconfitto Carlos Alcaraz, ovvero lo spagnolo che «è più forte del nostro, più concreto, e figuriamoci sulla terra rossa». Certo. 2) Si è ripreso il numero 1 del ranking Atp che «conta meno dei tornei» (cit. Sinner) ma vale eccome per tenere il tricolore lassù, nell’Everest delle classifiche, cosa affatto banale negli anni della disperazione calcistica. 3) Ecco, appunto: ai tempi della tragedia pallonara ci attacchiamo a Jannik come cozze allo scoglio per dimenticare Zenica e altre amarezze.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Grazie a Sinner il flop del calcio fa meno male

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Sinner Reagisce Alla Sconfitta Di Alcaraz Contro Korda | Miami 2026