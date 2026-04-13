GRANDE FRATELLO VIP | BLASI OPINIONISTE E CAST DANNO NUOVA LINFA AL REALITY

Lo scorso 18 marzo è ripreso in prima serata il reality show nella versione Vip, con Ilary Blasi alla guida per la quarta volta. La trasmissione vede anche la partecipazione di opinionisti e un cast composto da personaggi noti, che contribuiscono a rinnovare l’interesse verso il programma. La presenza di volti noti e di nuove figure ha portato una ventata di novità nel format.

Lo scorso di 18 marzo è tornato in prima serata il Grande Fratello nella versione Vip. Al timone del programma ritroviamo per la quarta volta Ilary Blasi. La conduttrice è accompagnata in studio da due opinioniste: per la terza volta ritroviamo in queste vesti il volto storico del TG5 Cesara Buonamici e per la prima volta in questa veste troviamo Selvaggia Lucarelli. In vista di una durata minore del format si è optato nel recludere nella casa un cast composto da meno persone. Ilary Blasi fin dal primo secondo della prima puntata di questa nuova edizione ha dimostrato quanto le fosse mancato il programma. Ha condotto le prime tre edizioni...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GRANDE FRATELLO VIP: BLASI, OPINIONISTE E CAST DANNO NUOVA LINFA AL REALITY Grande Fratello Vip, Ilary Blasi torna alla guida del reality: Buonamici e Lucarelli opinionisteLa televisione italiana continua a puntare su uno dei suoi formati più longevi e capaci di reinventarsi stagione dopo stagione. Grande Fratello Vip 2026, cast quasi al completo: ecco i primi nomi ufficiali, i rifiuti e le opinioniste accanto ad Ilary BlasiDopo lo stop di Alfonso Signorini, Ilary Blasi riprende il timone del reality: ecco i primi nomi confermati del cast e le voci sui possibili ingressi...