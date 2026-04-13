Gran Premio Colli Marignanesi 25ª edizione nel segno di Alessandro Battistoni

Si è disputata la 25ª edizione del Gran Premio Colli Marignanesi, una delle gare ciclistiche più longeve della regione. Durante la corsa, Alessandro Battistoni ha concluso con successo, ottenendo la sua seconda vittoria della stagione. La competizione si è svolta su un percorso collinare, attirando numerosi appassionati lungo il tragitto.

Alessandro Battistoni si è ottimamente comportato sulle strade del Gran Premio Colli Marignanesi, regalandosi la seconda affermazione stagionale. Il corridore marchigiano della Pool Cantù-GB Team l'ha spuntata in una volata a ranghi ristretti, nella quale ha avuto la meglio sul corregionale.🔗 Leggi su Riminitoday.it Ciclismo, sfida sul “muro” e titolo in palio: tutto pronto per il Gran Premio Colli MarignanesiDomenica, 12 aprile, è il giorno del Gran Premio Colli Marignanesi, la classica del ciclismo giovanile organizzata dal Velo Club Cattolica in avvio... La gara che accende la passione: torna il Gran Premio Colli MarignanesiAnche quest’anno il prestigio della corsa non sarà da meno, con le adesioni che cominciano a crescere da parte delle migliori squadre italiane Come...