Graduatorie per le scuole d' infanzia collocato già il 91% dei bambini
Da oggi, lunedì 13 aprile, le graduatorie ufficiali per le iscrizioni alle scuole d'infanzia per l’anno scolastico 20262027 sono disponibili online sul sito del Settore Istruzione e Sport. Finora, il 91% dei bambini ammessi sono stati collocati nelle liste di prima scelta, secondo quanto comunicato dalle autorità competenti. Le graduatorie rappresentano la prima fase del processo di iscrizione per le famiglie interessate.
La graduatoria degli ammessi alle scuole d’infanzia in prima battuta per l’anno educativo 20262027 è da oggi, lunedì 13 aprile, online sul sito del Settore Istruzione e Sport. Collegandosi alla pagina web dedicata (https:www.comune.modena.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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