Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) relative al periodo 2026-2028. Questi elenchi riguardano sia il conferimento del 50% dei posti disponibili che le supplenze. La pubblicazione riguarda diverse zone e aree di insegnamento, con alcuni elenchi ancora vuoti. La diffusione delle GaE si inserisce nelle procedure di aggiornamento e mobilità del settore scolastico.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Argomenti più discussi: GAE 2026/2028: ecco le graduatorie pubblicate utili per il 50% delle immissioni in ruolo. Tutti gli Avvisi degli USR (IN AGGIORNAMENTO); Graduatorie ad esaurimento 2026/28: ecco i primi elenchi [Aggiornato all'11 Aprile]; Elenchi regionali per il ruolo, prima il concorso ordinario o straordinario 2020?; Docenti di Sostegno scelti dalle famiglie 2026/2027: il docente confermato viene escluso dalle GPS? Facciamo chiarezza insieme. Ecco una tabella con tutte le fasi della procedura e relative scadenze. Parliamo spesso di graduatorie, punteggi, concorsi, abilitazioni. Guardiamo la superficie: le regole, i meccanismi, gli incastri che non funzionano. Ma molto più raramente ci fermiamo a capire cosa c’è dietro. E soprattutto: che idea di scuola e di lavoro stiamo a - facebook.com facebook Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026/27 e 2027/28: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo sciogliment… x.com