Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) relative al triennio 202628. Gli elenchi sono disponibili in vari istituti e contengono i nominativi dei docenti ammessi, con alcune sezioni ancora vuote. Le graduatorie sono utili sia per coprire il 50% dei ruoli di insegnamento che per le supplenze temporanee. La pubblicazione rappresenta un passaggio importante per il settore scolastico.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it