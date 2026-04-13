Golfo chiuso? Aerei italiani fermi a Natale

A causa di un possibile blocco dello stretto di Hormuz, si teme che le forniture di carburante per il settore aereo europeo possano diminuire. L’amministratore delegato di una grande compagnia energetica ha dichiarato che, se la situazione dovesse protrarsi, il continente potrebbe trovarsi in difficoltà nel reperire carburante per i voli, con conseguenze sul traffico aereo durante le festività natalizie.

La crisi di Hormuz porta con sé una carenza prospettica di carburante per aerei. Man mano che passano i giorni e lo stretto resta chiuso, si fa sempre più chiaro lo scenario energetico che ci aspetta, se nulla cambia nel frattempo. Domenica scorsa, a margine della Scuola di formazione della Lega a Roma, l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha fatto un riassunto sintetico della situazione italiana rispetto ai carburanti. «Abbiamo le riserve strategiche, dobbiamo capire per quanto tempo possiamo usufruirne. Io penso che per alcuni prodotti non ci saranno problemi. Il gas è il meno impattato, le benzine non sono impattate. Il greggio non è un problema, ma poi bisogna avere le raffinerie per processarlo.🔗 Leggi su Laverita.info

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