Gol e futuro | Strefezza accende il Parma e spera nella conferma

Gabriel Strefezza ha segnato il suo primo gol con la maglia del Parma, un centro che ha avuto un impatto importante nel match. La rete è arrivata in modo rapido e si è dimostrata determinante nel risultato finale. La partita si è conclusa con il suo contributo, lasciando speranze per una conferma futura in squadra.

È un gol pesante, il primo segnato da Gabriel Strefezza con la maglia del Parma. Un gol veloce, bello e pesante. Perché è valso a incanalare la partita contro il Napoli sui binari preferiti da Carlos Cuesta, perché ha fruttato un punto che, sommato a quelli che lo spagnolo si era messo in tasca.🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Il Napoli a Parma prende gol dopo 36 secondi: Strefezza Diretta gol Serie A LIVE: Strefezza porta subito in vantaggio il Parma contro il NapoliCalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.