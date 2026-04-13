Gli Zebra TSO e i Little Pieces of Marmalade live al Glue

Gli Zebra TSO e i Little Pieces of Marmalade si preparano a esibirsi dal vivo al Glue. La serata promette performance energiche e senza filtri, con due band che portano sul palco un sound diretto e deciso. Gli Zebra TSO sono noti per il loro stile irriverente, mentre i Little Pieces of Marmalade si distinguono per la loro proposta musicale. L’evento si tiene in un locale frequentato da appassionati di musica dal vivo.

Irruenti come le Mentos nella Coca-Cola, gli Zebra TSO arrivano sul palco del Glue per un live irruento, irriverente e senza trucchi. Insieme a loro i Little Pieces of Marmelade, un duo tra noise-pop e psichedelia, attivo dal 2014. Batteria e chitarra portate al limite, per una performace ad alta.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Hate Moss live al GlueVenerdì 6 febbraio il palco del GLUE Alternative Concept Space di Firenze ospita uno dei live più attesi della stagione indipendente: il duo... Amalfitano live al Glue di FirenzeAmalfitano, dopo aver pubblicato lo scorso ottobre l’album “Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è", prosegue a Firenze l’indoor...