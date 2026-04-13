Gli sgomberati di via Coroglio bloccano i camion per i lavori dell' America' s Cup
Dalla prima mattina, alcuni cittadini che avevano subito uno sgombero in via Coroglio hanno messo in atto un blocco dei mezzi diretti ai lavori per la America's Cup. I manifestanti si sono radunati lungo via Diocleziano, impedendo il passaggio dei camion che si dirigono verso il cantiere nel quartiere di Bagnoli. Secondo quanto dichiarato, le vibrazioni provocate dal passaggio dei mezzi potrebbero peggiorare i danni a un edificio nelle vicinanze.
Dalle 4,30 di questa mattina sono bloccati lungo via Diocleziano i camion diretti al cantiere della Coppa America in via Coroglio, nel quartiere di Bagnoli a Napoli il cui passaggio e le vibrazioni provocate aumenterebbero - secondo manifestanti - i danni al loro palazzo che si trova lungo il.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Bagnoli, i comitati bloccano i camion dei lavori per l’America’s Cup: presidi in strada con gli striscioniProtesta dei comitati a Bagnoli per chiedere trasparenza sui lavori per l'America's Cup: bloccati i camion.