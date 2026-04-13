Gli sgomberati di via Coroglio bloccano i camion per i lavori dell' America' s Cup

Dalla prima mattina, alcuni cittadini che avevano subito uno sgombero in via Coroglio hanno messo in atto un blocco dei mezzi diretti ai lavori per la America's Cup. I manifestanti si sono radunati lungo via Diocleziano, impedendo il passaggio dei camion che si dirigono verso il cantiere nel quartiere di Bagnoli. Secondo quanto dichiarato, le vibrazioni provocate dal passaggio dei mezzi potrebbero peggiorare i danni a un edificio nelle vicinanze.