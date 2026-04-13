Gli ippopotami originari dell’Hacienda Nápoles, importati negli anni '80 dal narcotrafficante per il suo zoo privato, sono diventati un problema crescente in Colombia. Attualmente si stimano oltre 200 esemplari, e le autorità locali si trovano a dover affrontare decisioni riguardanti la loro gestione. Dopo anni di incertezze, si valutano soluzioni come l’eutanasia o il trasferimento degli animali, con preferenza verso la prima opzione.

Roma, 13 aprile 2026 - Dopo anni di indecisioni gli ippopotami di Pablo Escobar in Colombia, ribattezzati così perché importati dal narcotrafficante per il suo zoo privato negli anni ‘80, l'Hacienda Nápoles, nei suoi anni d’oro, si sono moltiplicati fino a superare le 200 unità. Una minaccia per l’ecosistema colombiano, rilevata già da anni e coronata di errori e fallimenti nel tentare di risolverla, tra i tentativi di trasferimento in India, nelle Filippine e in Africa del 2023, la meta più logica, per difficoltà legate ai costi, alla gestione di una sterilizzazione generalizzata, che comunque non sarebbe a buon prezzo. Ma ora la ministra...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli ippopotami di Escobar nel mirino di Bogotà. “Basta, eutanasia o trasferimento. Meglio la prima”

Chi sono gli “ippopotami della cocaina”, i discendenti degli animali di Pablo Escobar: più di 220 esemplari in ColombiaIn Colombia continua la storia degli ippopotami di Pablo Escobar: una nuova stima indica che ce ne sono più di 200 e il Governo ancora non è riuscito...

Trasferimento di Eli Junior Kroupi nel mirino di Liverpool, ChelseaLiverpool e Chelsea sono tra i club che si preparano a fare una mossa per uno dei giovani talenti più interessanti d’Europa quest’estate.

Gli ippopotami di Pablo Escobar