Un giovane talento nel mondo dello spettacolo sta attirando l’attenzione di alcuni professionisti, che suggeriscono l’idea di farlo debuttare presto. Altri, invece, preferiscono attendere, ritenendo che sia ancora troppo presto per inserirlo nel mercato. La discussione riguarda le modalità e i tempi giusti per l’ingresso di questo ragazzo nel settore, con opinioni diverse tra coloro che lo seguono e gli addetti ai lavori.

"Ma questo ragazzo bisognerebbe farlo debuttare", commenta qualche addetto ai lavori. "E’ presto, non bruciamolo", gli fanno eco altri. Ma Daniele Sanna ieri ha messo tutti d’accordo: è un giovane promettente. Ha dimostrato il ’birbo’ ma anche tecnica e coraggio. Babbo Brigante guarda con orgoglio il figlio talentuoso mentre va al canape nella settima corsa con freddezza, dote che ha preso dal padre. E che poi galoppa fortissimo con Alba solare, incassando il secondo successo della giornata davanti a Elias Mannucci su Ultimo baio e a Giovanni Puddu su Demoni. Brigante applaude. "Cosa vuol dire? Che è rimasto soddisfatto", si limita a commentare Daniele.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Gli insegnamenti di babbo fanno effetto"

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