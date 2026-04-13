Il tecnico del Seravezza Pozzi ha riconosciuto la sconfitta netta contro il Siena, ammettendo che la squadra ha disputato forse la peggiore partita in casa. Ha aggiunto che la formazione avversaria era in ottima forma e ha evidenziato come fosse necessario avere più personalità in campo. La partita si è conclusa con un risultato che evidenzia le difficoltà incontrate dalla squadra nel match disputato.

Ammette il netto ko, il tecnico del Seravezza Pozzi, Cristiano Masitto. "Abbiamo affrontato un Siena in gran forma forse nella nostra peggior giornata, soprattutto in casa – dice –. Ma ai ragazzi, negli spogliatoi, ho fatto i complimenti: sono rimasti dentro la partita, non si sono fatti prendere dal nervosismo, evitando i cartellini. Una grande squadra deve anche saper gestire le sconfitte. I bianconeri si sono presentati con più gamba, con le idee giuste e ci hanno messo in difficoltà. I primi gol li abbiamo presi da situazioni che non avevamo mai sbagliato. Se dovevamo incappare in una partita ‘down’, meglio adesso che dopo". Per il Seravezza è stato il secondo inciampo consecutivo, dopo quello di Prato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli avversari/2. Il tecnico Masitto: "Serviva più personalità»

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