Gli annunci sul web e un appartamento a disposizione h24 per fare sesso | sgominato giro di prostituzione

Le forze dell'ordine hanno smantellato un giro di prostituzione che operava attraverso annunci online e un appartamento disponibile 24 ore su 24 per incontri a pagamento. Il gruppo gestiva l’attività con un’organizzazione strutturata, curando ogni dettaglio, dalla scelta delle foto sui siti di incontri al controllo degli ingressi attraverso telecamere di sorveglianza. Sono stati eseguiti controlli e sequestri nell’ambito di un’indagine che ha portato all’arresto di alcune persone coinvolte.

Un business gestito con "modalità imprenditoriali", dove nulla era lasciato al caso: dalla selezione delle foto per i siti di incontri al monitoraggio costante degli ingressi tramite telecamere. È quanto scoperto a Velletri, dove nelle prime ore di oggi è scattata un'operazione che ha portato.🔗 Leggi su Romatoday.it Giro di prostituzione maschile. Due patteggiano, gli altri alla sbarraEra il 2012, quando una intensa attività di osservazione, pedinamento e intercettazioni da parte dei carabinieri portò alla luce un presunto giro di... Cellulari e impermeabili. Sgominato giro di droga lungo la Sp dell’Abetinadi Massimo Cherubini PIANCASTAGNAIO Gli spacciatori di sostanze stupefacenti continuano a realizzare bivacchi, i carabinieri li smantellano.