Giustizia terremoto al Ministero | dimissioni dopo lo scandalo

Dopo uno scandalo legato a questioni di giustizia, il sottosegretario Delmastro e la responsabile del gabinetto Bartolozzi hanno presentato le proprie dimissioni dal loro incarico. La decisione è arrivata in seguito a un'indagine che ha coinvolto il Ministero, portando all'uscita di entrambe le figure. La vicenda ha suscitato molte reazioni e ha portato a un cambio di leadership all’interno dell’istituzione.

Le dimissioni del sottosegretario Delmastro e della responsabile del gabinetto Bartolozzi dal Ministero della Giustizia, avvenute martedì 24 marzo, segnano una frattura profonda all’interno dell’amministrazione dopo le gravi accuse emerse su legami con ambienti criminali e dichiarazioni contro l’organo giudiziario. Il caso si è precipitato a seguito di un’indagine che ha messo in luce la partecipazione di Delmastro alla proprietà della società 5 Forchette srl fino all’inizio di marzo 2026. Tale entità gestiva il locale Bisteccheria d’Italia nella capitale insieme a Miriam Caroccia. La questione è diventata politica quando è emerso il nesso tra la società e Mauro Caroccia, figura condannata per aver agevolato le operazioni del clan di Michele Senese a Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giustizia, terremoto al Ministero: dimissioni dopo lo scandalo Davos, terremoto al World Economic Forum: il presidente Brende si dimette dopo lo scandalo degli Epstein fileIl presidente del World Economic Forum di Davos, Borge Brende, si dimette dopo l’indagine sui rapporti con Jeffrey Epstein. Leggi anche: Terremoto in via Arenula, Delmastro e Bartolozzi si dimettono. Meloni invita a lasciare anche Santanchè, che (per ora) resiste. M5S: “Crolla il castello di vergogna al ministero della Giustizia” Crozza Perchè da padre Salvini può vergognarsi anche da Ministro