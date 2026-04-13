Giulia morta in A1 nell’ambulanza colpita dal camionista che ha patteggiato 5 anni la madre | Voglio incontrarlo

Una giovane donna di 23 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto il 4 agosto scorso tra Arezzo e Valdarno, quando l’ambulanza su cui viaggiava è stata coinvolta in uno scontro con un camion. L’uomo alla guida del mezzo pesante ha patteggiato una condanna a cinque anni di reclusione. La madre della vittima ha espresso il desiderio di incontrare il conducente.

Il desiderio espresso dalla madre di Giulia Santoni, la 23enne che perse la vita in ambulanza in quel terribile schianto del 4 agosto scorso tra Arezzo e Valdarno e per il quale l’uomo al volante del mezzo pesante ha patteggiato 5 anni di carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it Camionista filma video su TikTok alla guida e travolge ambulanza: 5 anni per la strage sull’A1Cinque anni di reclusione per l’autotrasportatore di 59 anni che il 4 agosto 2025 ha provocato un drammatico incidente sull’autostrada A1, tra Arezzo... Tir contro ambulanza, 3 morti sull’A1: camionista condannato a 5 anni. “Stava facendo video per TikTok”Nell'incidente avvenuto il 4 agosto 2025 lungo l’A1, nel tratto tra Arezzo e Valdarno, persero la vita l'autista Gianni Trappolini, 56 anni, Giulia...