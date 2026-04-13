Giulia bullizzata il racconto del padre | le botte e poi l’umiliazione Adesso baciaci le scarpe

Un padre racconta di come la figlia sia stata vittima di episodi di bullismo, descrivendo botte e umiliazioni subite. Recentemente, è stato mostrato un segno rosso sul campo come gesto di solidarietà nei confronti di Giulia. La vicenda si svolge a Pesaro, dove si sono verificati atti di vessazione nei confronti della ragazza. La notizia ha suscitato attenzione e discussioni nella comunità locale.

Pesaro, 13 aprile aprile 2026 – “In ginocchio a baciare le scarpe”: da quell’umiliazione al segno rosso in campo per esprimere solidarietà a Giulia. Andrea Malibrani, il padre della ragazza vittima di bullismo, ricostruisce quanto accaduto a sua figlia due anni fa a Senigallia. Andrea ora vive a Castelleone di Suasa, ma per anni è stato residente a Mombaroccio. La sua storia e quella di sua figlia Giulia hanno unito due province, Ancona e Pesaro, nel segno della lotta al bullismo. https:www.ilrestodelcarlino.itpesarocronacacede-lucernario-16enne-cade-gravissimo-sx01es1l Quando ha capito che quello che è accaduto a Giulia non era “una cosa tra ragazzi” ma qualcosa di più grave? “Quando mia figlia quel pomeriggio mi ha chiamato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giulia bullizzata, il racconto del padre: le botte e poi l’umiliazione. “Adesso baciaci le scarpe” Prima le minacce, poi le botte. Paura a CisternaLa polizia di Cisterna ha denunciato tre soggetti, tutti di nazionalità straniera, responsabili, a vario titolo, dei reati di minacce, percosse e... Helena Prestes e quel drammatico racconto sulla scomparsa del padre: le paroleHelena Prestes è stata la protagonista della puntata di Verissimo, andata in onda il 14 marzo in prima visione sui teleschermi di Canale 5.