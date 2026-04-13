Giugliano punto prezioso fuori casa | Zammarini salva i tigrotti nel finale contro l’Altamura
Nel match della 36ª giornata, il Giugliano ottiene un punto in trasferta contro l'Altamura. La squadra pugliese inizia con intensità e mette in difficoltà gli avversari fin dai primi minuti. A pochi minuti dalla fine, Zammarini segna un gol che permette ai tigrotti di pareggiare la partita. La gara si conclude con il punteggio di 1-1.
Il Giugliano conquista un punto sul campo dell’Altamura alla 36esima giornata. Partono fortissimo i pugliese. Palla conquistata in mezzo la campo. Peschetola a tutta velocità, salta tutti, compreso il portiere gialloblu, ma a porta vuota viene fermato dal palo. Poi viene servito Rosafio, murato dalla difesa del Giugliano. Altamura che continua a spingere. Grande fa tutto bene, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. La risposta del Giugliano con un’azione costruita dalla sinistra. Balde in area, sistema il pallone ma alla fine calcia alto. Al 19esimo, Curcio ci prova dalla distanza. Poi al 35esimo i tigrotti pareggiano il conto dei legni, il tiro di Isaac Prado si ferma infatti sul palo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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