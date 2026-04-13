Girone C Misitano e Cissé trascinano l’Atalanta U23 Il 2-0 sul Monopoli rilancia l’obiettivo playoff

L’Atalanta U23 torna a vincere nel Girone C grazie alla doppietta di Misitano e Cissé, che permette alla squadra di ottenere un successo per 2-0 contro il Monopoli. La partita si è giocata in casa, e questa vittoria rappresenta un passo importante per mantenere aperte le possibilità di qualificazione ai playoff. Dopo un periodo caratterizzato da due sconfitte e due pareggi, la squadra ha ritrovato i tre punti e si avvicina alla zona playoff.

Playoff ancora possibili per l’ Atalanta U23, ormai sicura della salvezza, tornata a vincere grazie al 2-0 casalingo contro il Monopoli dopo una striscia sofferta, tra marzo e aprile, di due sconfitte e due pareggi. Al Comunale di Caravaggio la squadra di Salvatore Bocchetti ha conquistato un successo pesantissimo per la classifica, salendo a quota 43 punti e avvicinandosi alla zona playoff, obiettivo ora alla portata quando mancano due giornate al termine del campionato. Saranno due impegni però non facili, con la trasferta a Sorrento e l’ultima in casa contro il Catania. Baby Dea che, dopo un primo tempo equilibrato e con poche emozioni,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Girone C. Misitano e Cissé trascinano l’Atalanta U23. Il 2-0 sul Monopoli rilancia l’obiettivo playoff Leggi anche: Girone C, decisiva la rete di De Boer. Atalanta U23 rossa di rabbia: ride solo la Salernitana. Nei primi 10’ espulsi Bocchetti e Cissé, poi Bonanomi Girone C. Muro Atalanta U23 col Cosenza. Punto pesante per BocchettiBuon punto interno per l’Atalanta U23 che chiude a reti inviolate il match disputato al Comunale di Caravaggio contro il favorito Cosenza.