Girolaguna da Caorle | in Bragozzo tra laguna e casoni

Nell’ambito della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, Caorle organizza un’escursione in laguna a bordo di un Bragozzo, imbarcazione tradizionale della zona. La manifestazione si svolgerà nel fine settimana del 18 e 19 aprile 2026, offrendo ai partecipanti l'opportunità di esplorare la laguna e i casoni lungo le acque della regione. L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio locale e le tradizioni legate alla navigazione fluviale.

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 — Nell'ambito della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, Caorle propone un'escursione in laguna a bordo del Bragozzo, l'imbarcazione tradizionale di queste acque. Un percorso di circa un'ora e mezza che porta fino a un casone lagunare sull'isola dei.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Casoni storici all’asta: 2 aprile, il destino della lagunaUna serie di antichi casoni situati nella laguna tra Marano e Grado sta per essere messa all’asta giudiziaria il prossimo 2 aprile, con prezzi di... Leggi anche: All’asta gli antichi “casoni” della Laguna di Marano e Grado, dove andava a caccia Hemingway