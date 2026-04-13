Giovani lasciati soli Le proposte della politica per arginare il dramma

In una città sconvolta dall’omicidio di un uomo di 47 anni avvenuto in pieno centro, le autorità stanno studiando diverse proposte per affrontare il problema dei giovani lasciati soli. L’episodio si è verificato davanti al figlio della vittima, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le proposte della politica mirano a trovare soluzioni concrete per prevenire simili tragedie e garantire maggiori tutele ai giovani.

Una città sotto choc dopo l’uccisione di Giacomo Bongiorni, l’uomo di 47 anni, aggredito e ucciso in pieno centro davanti al figlio. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale e aperto un duro confronto a livello politico su sicurezza, responsabilità istituzionali e disagio sociale. Stefano Benedetti, presidente di ’Massa città nuova’, parla di ‘segnali ignorati’ e di un’escalation evidente, iniziata già nei giorni precedenti. Nel mirino di Benedetti c’è il sindaco Francesco Persiani, accusato di non aver attivato misure dopo altri precedenti episodi violenti. Benedetti chiede accertamenti sulle eventuali responsabilità e un piano straordinario di presidio del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Giovani lasciati soli". Le proposte della politica per arginare il dramma Caro voli in Sicilia per Pasqua, Musolino: “Giovani e famiglie lasciati soli di fronte a prezzi proibitivi”Tornare a casa per Pasqua per molti siciliani significa oggi affrontare un’autentica impresa economica. Leggi anche: Bimba morta a 2 anni, le contraddizioni della mamma arrestata. La caduta dalle scale e i figli lasciati soli a casa: cosa non torna