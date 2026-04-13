Giovani idee e partecipazione | a Maranello arriva il festival Youz

A Maranello si tiene il festival Youz, un evento promosso dalla Regione Emilia-Romagna che mira a coinvolgere i giovani nelle questioni legate alle politiche pubbliche. L'iniziativa, rivolta alle nuove generazioni, si svolge nel quadro di un percorso di partecipazione avviato dalla regione stessa. L’obiettivo è stimolare il dialogo tra i giovani e le istituzioni, favorendo un confronto diretto sulle tematiche di interesse.

Fa tappa a Maranello Youz, il percorso promosso dalla Regione Emilia-Romagna per coinvolgere le giovani generazioni nella costruzione delle politiche pubbliche.L'appuntamento è in programma venerdì 17 aprile dalle 9.30 alle 12.30, presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Maranello, in Via.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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