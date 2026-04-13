Giovani famiglie con figli e operai | i più esposti al rischio inflazione

Le famiglie numerose, i giovani single, gli operai e le persone in cerca di lavoro sono le categorie più colpite dall’aumento dei prezzi, causato dal conflitto nel Golfo. Questi gruppi si trovano ad affrontare maggiori difficoltà nel gestire le spese quotidiane a causa dell’inflazione crescente. La situazione riguarda sia le famiglie con più figli sia chi vive da solo, evidenziando una serie di sfide economiche per diverse fasce della popolazione.

Famiglie numerose, giovani single, operai e disoccupati. Sono le categorie più esposte al rischio inflazione acceso dalla guerra nel Golfo. Perché sono quelle che – secondo le rilevazioni dell’Istat – spendono di più per alimentari, trasporti e utenze domestiche. Vale a dire le voci più sensibili al rincaro delle materie prime energetiche. Questi tre capitoli di spesa nel 2024 hanno assorbito il 42,3% delle uscite medie per consumi delle famiglie italiane (1.164 euro mensili su 2.755). Nel caso dei nuclei più esposti, però, questa percentuale sale oltre il 45%, fino ad arrivare al picco del 52% per chi è in cerca di occupazione. A livello territoriale si collocano oltre il 45% le regioni del Sud e il Piemonte.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Giovani, famiglie con figli e operai: i più esposti al rischio inflazione Sardegna, inflazione in lieve calo ma famiglie a rischio: precarietà lavoro e costi elevati pesano sui bilanci.Nonostante un generale rallentamento dell'inflazione, la Sardegna si trova ad affrontare una crescente fragilità economica delle famiglie. Marche, rischio di frane e alluvioniper più di sette residenti su 100La mappa dei territori più espostiLe sequenze di palazzine alte tre piani che sprofondano nel precipizio aperto dopo una frana, rilanciate da Niscemi (Sicilia) in tutto il mondo via...