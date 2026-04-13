Giotto Porcinai e orti urbani Fiab | Arezzo e il verde negato molte occasioni perse

Da arezzonotizie.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una recente nota, Fiab Arezzo ha evidenziato come la città presenti carenze significative nel settore del verde pubblico, con particolare attenzione alla mancanza di orti urbani e aree verdi. La critica si concentra sulla scarsità di spazi dedicati alla vivibilità e all’adattamento ai cambiamenti climatici, considerando queste assenze come occasioni perse per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire pratiche sostenibili.

“Il verde, la vivibilità e l’adattamento climatico”. Sono questi i punti, secondo Fiab Arezzo, a risultare carenti. La considerazione è quella fatta dai membri dell'associazione all'indomani delle inaugurazioni fatte dall'amministrazione Ghinelli al termine di alcuni importanti cantieri urbani.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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