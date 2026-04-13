Giotto Porcinai e orti urbani Fiab | Arezzo e il verde negato molte occasioni perse
In una recente nota, Fiab Arezzo ha evidenziato come la città presenti carenze significative nel settore del verde pubblico, con particolare attenzione alla mancanza di orti urbani e aree verdi. La critica si concentra sulla scarsità di spazi dedicati alla vivibilità e all’adattamento ai cambiamenti climatici, considerando queste assenze come occasioni perse per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire pratiche sostenibili.
“Il verde, la vivibilità e l’adattamento climatico”. Sono questi i punti, secondo Fiab Arezzo, a risultare carenti. La considerazione è quella fatta dai membri dell'associazione all'indomani delle inaugurazioni fatte dall'amministrazione Ghinelli al termine di alcuni importanti cantieri urbani.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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