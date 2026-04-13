Nella XXII Giornata mondiale dell'emofilia, un rappresentante ha sottolineato come sia fondamentale formare nuovi specialisti nel settore dell’emostasi e trombosi. La giornata si concentra sulla necessità di riconoscere e sviluppare competenze specifiche tra il personale sanitario dedicato a questa condizione. La discussione riguarda anche l’importanza di aggiornare le figure professionali per migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da emofilia e altre patologie emorragiche.

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) - "Il tema scelto per la XXII Giornata mondiale dell'emofilia mette al centro una delle questioni più urgenti per il futuro dell'assistenza: il 'riconoscimento e la formazione di personale sanitario specializzato in emostasi e trombosi'. Sappiamo bene quanto il sistema dei Centri emofilia italiani abbia rappresentato negli ultimi anni un modello di eccellenza, grazie alle professionalità dei medici che hanno accompagnato intere generazioni di pazienti. Tuttavia, oggi molti di questi specialisti stanno concludendo il proprio percorso professionale e il rischio di un insufficiente ricambio generazionale rende...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata emofilia, Gemmato: "Prioritario formare nuovi specialisti"

Nuovi impianti sportivi in via Adda. Finanziamento da oltre un milione: "È prioritario avviare il progetto"Riqualificazione del campo a 11, restyling della pista d’atletica, nuove pedane per salto in lungo e in alto, illuminazione e impiantistica,...