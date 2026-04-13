Giornata emofilia FedEmo | Senza competenze e turnover cure a rischio

In occasione della Giornata mondiale dell'emofilia, FedEmo ha sottolineato come la mancanza di competenze specifiche e il turnover del personale possano mettere a rischio le cure per le persone affette da questa malattia e da altre malattie emorragiche. La nota evidenzia la necessità di interventi mirati per garantire continuità e qualità dell'assistenza. La giornata viene dedicata alla sensibilizzazione sull'importanza di un’assistenza adeguata e stabile.

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) - L'assistenza alle persone con emofilia e malattie emorragiche congenite si trova oggi davanti a una contraddizione evidente: mentre la ricerca rende disponibili terapie sempre più efficaci e sofisticate, il sistema rischia di non avere professionisti sufficientemente formati per garantire continuità e appropriatezza delle cure nel tempo. È questo il quadro che emerge dal confronto promosso oggi a Palazzo Rospigliosi da FedEmo – Federazione delle associazioni emofilici, per la XXII Giornata mondiale dell'emofilia (17 aprile), dedicata quest'anno alla formazione del personale sanitario e al ricambio generazionale nei Centri emofilia italiani.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giornata emofilia, FedEmo: "Senza competenze e turnover cure a rischio" Leggi anche: Giornata emofilia, Gemmato: "Prioritario formare nuovi specialisti"