In occasione della giornata dedicata all’emofilia, un rappresentante di una federazione di pazienti ha evidenziato la carenza di medici specializzati presenti nei centri dedicati alla cura di questa condizione. Secondo quanto riferito, questa mancanza si accompagna alla necessità di aumentare la formazione degli operatori sanitari per migliorare l’assistenza ai pazienti. La questione riguarda la disponibilità di risorse umane e la preparazione professionale nei centri di cura.

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) - "Lamentiamo la mancanza di medici all'interno dei centri emofilia. Abbiamo creato le reti per i centri tanti anni fa e ci stiamo occupando da anni dell'attuazione dei Pdta - Percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali, ma adesso non abbiamo gli specialisti che se ne possano occupare". Lo ha detto Cristina Cassone, presidente Federazione delle associazioni emofilici Ets, in occasione del convegno per la XXII Giornata mondiale dell'emofilia (17 aprile), promosso oggi da FedEmo a Roma (Palazzo Rospigliosi). "Non possiamo garantire un ricambio generazionale e questa carenza sta diventando...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata emofilia, Cassone (FedEmo): "Carenza cronica specialisti nei centri, serve formazione"

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