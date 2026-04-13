Giornata difficile con una nuova allerta Meteo previsti venti forti Massima attenzione

Oggi si prevede una giornata complicata a causa di una nuova allerta meteo a livello regionale. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica che resta in vigore per tutta la giornata di lunedì 13 aprile 2026. Sono previsti venti forti, e le autorità hanno invitato alla massima attenzione per le condizioni atmosferiche.