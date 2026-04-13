’Giornata del Mare’ e sensibilizzazione

Da lanazione.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata del Mare e della Cultura Marinara, si sono svolti vari eventi promossi dalla Lega Navale Italiana. La giornata ha previsto attività di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto delle risorse marine e della tutela dell’ambiente marino. Sono state organizzate visite, incontri e iniziative rivolte a coinvolgere la comunità locale e sensibilizzare i partecipanti sulla tutela del patrimonio marittimo.

In occasione della ’Giornata del Mare e della Cultura Marinara’, la Lega Navale Italiana – Sezione Monte ArgentarioOrbetello – e la Guardia costiera di Porto Santo Stefano hanno promosso un’iniziativa congiunta volta alla diffusione della cultura del mare e alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza della navigazione e della tutela dell’ambiente marino. L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, si è svolto a Porto Santo Stefano, integrandosi con la mostra di attrezzature nautiche già allestita dalla Lega Navale Italiana. Alla presenza del sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, di rappresentanti...🔗 Leggi su Lanazione.it

8217giornata del mare8217 e sensibilizzazione
© Lanazione.it - ’Giornata del Mare’ e sensibilizzazione

Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo: le iniziative dell’Anffas in campaniaNonostante le tante “conquiste” raggiunte nel tempo ancora oggi i diritti delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e...

“Eirene” torna libera nel mare di Milazzo: un gesto di pace e rinascita per la Giornata del MareL’esemplare, dopo il periodo di recupero e assistenza sanitaria, verrà restituito al suo ambiente naturale attraverso un gesto dal forte valore...

Verso la Festa del Mare dell'11 Aprile

Video Verso la Festa del Mare dell'11 Aprile

Cerca tra news e video legati all’argomento.