’Giornata del Mare’ e sensibilizzazione

In occasione della Giornata del Mare e della Cultura Marinara, si sono svolti vari eventi promossi dalla Lega Navale Italiana. La giornata ha previsto attività di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto delle risorse marine e della tutela dell’ambiente marino. Sono state organizzate visite, incontri e iniziative rivolte a coinvolgere la comunità locale e sensibilizzare i partecipanti sulla tutela del patrimonio marittimo.

In occasione della ’Giornata del Mare e della Cultura Marinara’, la Lega Navale Italiana – Sezione Monte ArgentarioOrbetello – e la Guardia costiera di Porto Santo Stefano hanno promosso un’iniziativa congiunta volta alla diffusione della cultura del mare e alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza della navigazione e della tutela dell’ambiente marino. L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, si è svolto a Porto Santo Stefano, integrandosi con la mostra di attrezzature nautiche già allestita dalla Lega Navale Italiana. Alla presenza del sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, di rappresentanti...🔗 Leggi su Lanazione.it

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