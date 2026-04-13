Giornata da dimenticare per Elettra Lamborghini dal ricovero in ospedale al palco

Nella stessa giornata, la cantante è stata prima ricoverata in ospedale a causa di un imprevisto e successivamente si è esibita sul palco, suscitando attenzione tra i presenti. L’evento ha visto coinvolti sia il suo stato di salute sia la sua performance pubblica, attirando l’interesse di chi segue le sue attività. La giornata si è conclusa con momenti di incertezza e attesa tra il pubblico e i media.

Giornata da dimenticare per Elettra Lamborghini, protagonista di un doppio episodio che ha tenuto con il fiato sospeso i fan. Prima ha dovuto rinunciare al piercing, che aveva da 13 anni, a causa di un incidente domestico, poi una cistite molto forte l'ha costretta ad andare in ospedale durante.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Elettra Lamborghini assente in tv all’ultimo: l’annuncio in diretta e il ricovero al GemelliAssenza improvvisa nella terza puntata di Canzonissima: tra i nomi attesi in scaletta, Elettra Lamborghini non è comparsa in studio. Il mistero del ricovero (e del ritorno in scena) di Elettra Lamborghini. Cosa è successoOre di preoccupazione per Elettra Lamborghini, che nel pomeriggio di sabato 12 aprile, ha raccontato ai suoi follower di aver accusato un malore...