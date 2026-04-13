Giornale radio del pomeriggio lunedì 13 aprile

Nel pomeriggio di lunedì 13 aprile, il giornale radio di LaPresse ha fornito un riepilogo degli avvenimenti più recenti. Sono stati affrontati temi legali, con aggiornamenti su procedimenti giudiziari e decisioni ufficiali. La trasmissione ha presentato fatti e comunicati senza analisi o commenti, offrendo agli ascoltatori una sintesi degli eventi principali accaduti durante la giornata.

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