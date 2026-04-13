Giorgio Griffa a Torino | il segno che sfida il digitale e il tempo

A Torino, la Fondazione Giorgio Griffa ha inaugurato la mostra Summer 69, dedicata al nonantesimo compleanno dell’artista. L’esposizione ripercorre un momento importante della sua produzione, concentrandosi su opere realizzate nell’estate del 1969. La mostra presenta una selezione di lavori che riflettono il suo approccio al segno e alla pittura, in un periodo in cui l’artista ha sperimentato nuove modalità espressive.

A Torino, la Fondazione Giorgio Griffa ha aperto le porte della mostra Summer 69, un percorso espositivo che celebra il nonantesimo compleanno dell’artista ricostruendo un passaggio fondamentale della sua traiettoria creativa avvenuto nell’estate del 1969. L’occasione permette di rileggere quel periodo cruciale in cui, grazie al contatto con il fotografo Mussat Sartor e il gallerista Gian Enzo Sperone, l’autore ha trovato una nuova consapevolezza di sé attraverso la percezione esterna, consolidando il proprio legame con la realtà circostante. L’essenza del segno tra memoria storica e trasformazione digitale. Al centro del percorso espositivo proposto dalla Fondazione si colloca una riflessione profonda sul rapporto tra passato e contemporaneità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giorgio Griffa a Torino: il segno che sfida il digitale e il tempo Giorgio Griffa compie 90 anni: a Torino la mostra "Summer 69" celebra il maestro della pitturaTorino festeggia i novant'anni di Giorgio Griffa, uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea internazionale, con una serie di appuntamenti... Leggi anche: Una mostra che celebra i 90 anni di Giorgio Griffa attraverso la riproposizione di un momento, l'estate del 1969