Giorgio De Capitani si è svegliato | la famiglia e gli amici a Lecco tirano un respiro di sollievo

Giorgio De Capitani è stato trasferito nel reparto di Ortopedia di un ospedale a Lucerna. Le sue condizioni sono in miglioramento, anche se i medici svizzeri non hanno fornito dettagli specifici sulla situazione. La famiglia e gli amici, presenti a Lecco, hanno espresso un senso di sollievo dopo il trasferimento. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori commenti sulle condizioni di salute.

Lecco, 14 aprile 2026 – È stato trasferito nel reparto di Ortopedia de ll’ ospedale di Lucerna, i medici svizzeri non si sbilanciano, ma le condizioni di Giorgio De Capitani stanno lentamente migliorando. Sono fiduciosi gli amici dell’alpinista di Civate che il 6 aprile è stato travolto dal crollo di un lastrone di ghiaccio mentre scalava il canale Sickinelli sul Fleckistock, nel Canton Uri in Svizzera e trascinato giù dalla parete Nord per trecento metri. Un incidente nel quale è rimasto gravemente ferito anche il compagno di scalata Niccolò Ratti che he rimediato diverse fratture. Luca Zanette, il terzo del gruppo, che procedeva in testa, non è stato coinvolto e le sue indicazioni sono state fondamentali per coordinare l’intervento di soccorso nel più breve tempo possibile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Travolti da una valanga, Giorgio De Capitani ancora grave: fiato sospeso a LeccoCivate (Lecco) – Restano appesi alle poche notizie che arrivano dall’ospedale di Lucerna gli amici di Giorgio De Capitani, 45 anni, l’alpinista... Leggi anche: Olimpiadi 2026, sabotaggio linea Lecco-Tirano: si indaga per tentato disastro ferroviario Argomenti più discussi: Lecchesi travolti da valanga in Svizzera: Giorgio De Capitani in coma; Lecco col fiato sospeso per Giorgio e Niccolò: uno è in coma a Lucerna dopo la valanga; Dramma in montagna in Svizzera, scialpinisti travolti da un lastrone di neve che si stacca all'improvviso: due feriti gravi; Svizzera: valanga sul Fleckistock, gravi due scialpinisti. 10/04/2026 VENERDI H. 17,34 C. 17.00 AUGURI DI BUON COMPLEANNO A Domenico Capitani Giorgio Vaccari Andrea Guicciardi Giancarlo Morandi Lara Ferrari Catia De Luca Giovanna Cavani - facebook.com facebook