Gioco d' azzardo schedina fortunata del Lotto compilata in città | vinti 24mila euro
Un giocatore di Ferrara ha vinto 24.000 euro con una schedina del Lotto compilata in città. L'evento è avvenuto venerdì 10 e il vincitore ha ricevuto una somma di circa 23.000 euro. La vincita riguarda una schedina fortunata giocata presso un punto vendita locale. Nessuna informazione è stata resa nota sul nome del vincitore o sulla combinazione vincente.
Torna ad esultare Ferrara. Nel corso di venerdì 10, infatti, un fortunato giocatore del Lotto si è portato a casa 23.750 euro con tre ambi e un terno. Secondo quanto si apprende, la schedina vincente è stata compilata in corso Porta Reno.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’ultimo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Ancora una vittoria al '10 e Lotto' nel Ferrarese: schedina fortunata da 20mila euroOrmai non manca settimana senza una vincita in tabaccheria (qui l'ultimo ‘colpo gobbo’).
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