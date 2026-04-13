Gioco d' azzardo schedina fortunata del Lotto compilata in città | vinti 24mila euro

Un giocatore di Ferrara ha vinto 24.000 euro con una schedina del Lotto compilata in città. L'evento è avvenuto venerdì 10 e il vincitore ha ricevuto una somma di circa 23.000 euro. La vincita riguarda una schedina fortunata giocata presso un punto vendita locale. Nessuna informazione è stata resa nota sul nome del vincitore o sulla combinazione vincente.