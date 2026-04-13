Durante un torneo scolastico a Treviso, due giocatori di 17 anni sono stati sanzionati dal club di basket locale, che ha contestato loro un atteggiamento offensivo nei confronti dei compagni. La partita si svolgeva in una palestra affollata di studenti che tifavano per le rispettive scuole. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha spiegato di aver preso provvedimenti per comportamenti considerati inappropriati.

Un torneo tra scuole, con la palestra gremita di studenti a tifare ognuno per il proprio istituto, si è trasformato in un incubo sportivo per due giovani di 17 anni. È successo tutto alla Reyer School Cup, un’iniziativa scolastica organizzata dalla Reyer Venezia, società di basket di Serie A, che ogni anno coinvolge 64 istituti scolastici superiori. “Ce ne vorrebbe una per ogni città”, dice Maurizio Gherardini, ex procuratore generale della Benetton Treviso ed ex vicepresidente dei Toronto Raptors, attuale presidente della Lega Basket Serie A. Non la pensano però così le società professionistiche, che spesso impongono da regolamento ai propri tesserati un divieto a partecipare ad altri tornei.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giocano in un torneo scolastico, Treviso Basket punisce due 17enni: “Hanno mancato di rispetto ai compagni”

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