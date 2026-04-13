Giobbe Covatta ad Asti | un viaggio ironico tra vita e società

Il Teatro Alfieri di Asti si prepara ad accogliere il comico Giobbe Covatta mercoledì 29 aprile alle ore 21, nell’ultimo evento della stagione teatrale. Lo spettacolo è caratterizzato da un tono ironico, affrontando temi legati alla vita e alla società. L’evento è stato annunciato attraverso i canali ufficiali della struttura teatrale, invitando il pubblico a partecipare a questa serata di intrattenimento.

Il palcoscenico del Teatro Alfieri di Asti si prepara a ospitare l’ultimo evento della sua stagione teatrale, un appuntamento che vede protagonista il comico Giobbe Covatta mercoledì 29 aprile alle ore 21. Lo spettacolo, intitolato 70 (Riassunto delle puntate precedenti), è una produzione di Mismaonda e rientra nella sezione Altri Percorsi, frutto della collaborazione tra il Comune di Asti e la Fondazione Piemonte dal Vivo. Un traguardo personale tra memoria e attualità sociale. L’evento non rappresenta soltanto la chiusura di un ciclo stagionale per l’istituzione astigiana, ma segna un momento significativo nella traiettoria professionale dell’artista.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giobbe Covatta ad Asti: un viaggio ironico tra vita e società Giobbe Covatta: “Sono tra gli autori più letti del ’900, giuro. Tornare in politica? Manco morto. Niente social: sono un orso”Roma – Giobbe Covatta, attore, comico, autore di bestsellers, annoverato tra gli autori più importanti del ’900, ma ci arriveremo nel corso... Uno show antologico per celebrare i 70 anni: a teatro Giobbe CovattaOSTUNI - L'irriverente comico napoletano Giobbe Covatta approda al teatro palazzo Roma di Ostuni il 6 febbraio, alle ore 21:00, con "70.