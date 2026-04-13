Gino Lisa da giugno è attivo il volo Foggia-Bergamo | si potenziano i collegamenti di Aeroitalia

Da giugno è operativo il collegamento aereo tra Foggia e Bergamo, introdotto da Aeroitalia. La tratta permette di raggiungere in modo più rapido e diretto le due città, migliorando le possibilità di spostamento tra il capoluogo e la regione Lombardia. La presenza di questo volo contribuisce a rafforzare i collegamenti tra il territorio pugliese e altre aree del paese, offrendo un'opzione di trasporto alternativa e più efficiente.

Garantire connessioni rapide ed efficienti è una necessità imprescindibile per assicurare coesione territoriale, diritto alla mobilità e sviluppo economico. È da questa consapevolezza che attraverso l’azione sinergica tra Regione Puglia e Aeroporti di Puglia, si sta potenziando il network dei.🔗 Leggi su Foggiatoday.it L'Interline con Aeroitalia su Milano Linate apre lo scalo di Foggia all'Europa: novità per il 'Gino Lisa'Il ‘Gino Lisa’ amplia il suo raggio, grazie alla possibilità di acquistare il proprio volo da Foggia verso l'Europa direttamente sui siti di... Aeroitalia si prepara per la Summer 2026: da Foggia nuovi collegamenti verso Milano Linate e TorinoAnnunciata l'attivazione di 12 nuove rotte per offrire soluzioni di viaggio flessibili, favorendo sia la mobilità dei passeggeri sia la promozione... #Aeroporto di #Foggia: la ripartenza con la nuova compagnia. puglia2025 #elezioniregionali