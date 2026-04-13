Gino Lisa Aeroitalia attiva il collegamento Foggia-Bergamo | due voli a settimana a partire da giugno
A partire da giugno, Aeroitalia ha avviato un nuovo collegamento tra Foggia e Bergamo, con due voli settimanali. La frequenza dei voli mira a facilitare i spostamenti tra le due città, offrendo un’opzione di trasporto più rapida e diretta. Questa novità si inserisce nelle iniziative per migliorare le connessioni tra territori e sostenere le attività economiche locali.
Garantire connessioni rapide ed efficienti è una necessità imprescindibile per assicurare coesione territoriale, diritto alla mobilità e sviluppo economico. È da questa consapevolezza che attraverso l’azione sinergica tra Regione Puglia e Aeroporti di Puglia, si sta potenziando il network dei.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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