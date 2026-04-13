Gino Lisa Aeroitalia attiva il collegamento Foggia-Bergamo | due voli a settimana a partire da giugno

Da foggiatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da giugno, Aeroitalia ha avviato un nuovo collegamento tra Foggia e Bergamo, con due voli settimanali. La frequenza dei voli mira a facilitare i spostamenti tra le due città, offrendo un’opzione di trasporto più rapida e diretta. Questa novità si inserisce nelle iniziative per migliorare le connessioni tra territori e sostenere le attività economiche locali.

Garantire connessioni rapide ed efficienti è una necessità imprescindibile per assicurare coesione territoriale, diritto alla mobilità e sviluppo economico. È da questa consapevolezza che attraverso l’azione sinergica tra Regione Puglia e Aeroporti di Puglia, si sta potenziando il network dei.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Gino Lisa, da giugno è attivo il volo Foggia-Bergamo: si potenziano i collegamenti di AeroitaliaGarantire connessioni rapide ed efficienti è una necessità imprescindibile per assicurare coesione territoriale, diritto alla mobilità e sviluppo...

L'Interline con Aeroitalia su Milano Linate apre lo scalo di Foggia all'Europa: novità per il 'Gino Lisa'Il ‘Gino Lisa’ amplia il suo raggio, grazie alla possibilità di acquistare il proprio volo da Foggia verso l'Europa direttamente sui siti di...

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.