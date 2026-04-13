Giaveno si tinge di viola | raccolta fondi per i piccoli eroi

A Giaveno si stanno organizzando eventi per raccogliere fondi destinati alla neonatologia dell’ospedale Sant’Anna di Torino. La comunità si sta mobilitando per coinvolgere quante più persone possibili in questa iniziativa che si svolgerà nel corso del fine settimana. Le attività prevedono diverse forme di partecipazione, con l’obiettivo di sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie. La volontà di aiutare si manifesta con entusiasmo tra i cittadini locali.

La comunità di Giaveno si prepara a un fine settimana di intensa partecipazione collettiva per sostenere la neonatologia dell’ospedale Sant’Anna di Torino. Il prossimo 18 e 19 aprile, infatti, si svolgerà l’iniziativa denominata Grandi sogni per piccoli eroi, una raccolta fondi volta all’acquisto di tecnologie mediche d’avanguardia per la diagnosi precoce della sordità nei neonati nati prematuramente. Il progetto mira a garantire ai più piccoli migliori prospettive di crescita e sviluppo sin dai primi istanti di vita, fornendo ai medici uno strumento di ultima generazione fondamentale per identificare tempestivamente eventuali deficit uditivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giaveno si tinge di viola: raccolta fondi per i piccoli eroi Il cuore viola batte per Lorenzo, dal Valdarno una raccolta fondi per farlo tornare a camminare“Il calcio, e in particolare il tifo per la Fiorentina, dimostra ancora una volta di poter essere molto più di una passione sportiva: diventa un...