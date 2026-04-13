Giardino di primavera le tendenze di stagione

Con l’arrivo della primavera e le giornate più lunghe, cresce anche l’interesse per rinnovare e valorizzare gli spazi esterni delle abitazioni. Le tendenze di questa stagione puntano a creare ambienti accoglienti e funzionali, con l’uso di piante, arredi e decorazioni pensate per personalizzare il giardino. Molti proprietari approfittano di questo periodo per pianificare interventi di sistemazione o di miglioramento degli spazi all’aperto.

Con l’arrivo della primavera e delle giornate più lunghe, torna la voglia di vivere gli spazi esterni della casa. Giardini e piccoli cortili diventano vere e proprie estensioni dell’abitazione, da organizzare con attenzione per renderli accoglienti, funzionali e in linea con le nuove tendenze. Il 2026 conferma un trend già avviato negli ultimi anni: il giardino non è più solo uno spazio verde, ma un ambiente da vivere. La parola d’ordine è comfort. Sempre più persone scelgono arredi da esterno che richiamano quelli da interno, come divani, poltrone e tappeti outdoor, capaci di creare un’atmosfera rilassante e curata. Grande attenzione anche alla sostenibilità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giardino di primavera, le tendenze di stagione Primavera al Novi Sad, torna "Fatto in Italia" con le nuove collezioni e tendenze di stagioneIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Con l'arrivo della primavera, i banchi dell'evento Fatto in Italia si... Leggi anche: Aspettando Primavera: le 3 tendenze da conoscere per le giacche della nuova stagione Glamorous & Elegant Spring Home Ideas | Luxury Easter Decor Trends 2026