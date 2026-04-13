Gianni Morandi è arrivato a Conegliano, dove mercoledì si terrà il concerto che segna l'inizio del suo tour. Il cantante si trova in città da alcune ore e sta svolgendo le prove sul palco in vista dell'appuntamento musicale. La sua presenza nel comune della provincia di Treviso è stata confermata attraverso le sue dichiarazioni, in cui ha detto di essere carico per la serata.

CONEGLIANO (TREVISO) - «Siamo a Conegliano, stiamo facendo le prove per il concerto che apre il tour». Parola di Gianni Morandi. L’eterno ragazzo della musica italiana apre infatti mercoledì sera al Prealpi SanBiagio Arena ila torunée “ C’era un ragazzo – Gianni Morandi story”, tournée prodotta da Trident Music che lo vedrà calcare i principali palasport italiani. Questi spettacoli saranno l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi. SODDISFAZIONE E l'attesa in città sta crescendo, Gianni Morandi è un artista capace di catalizzare un pubblico trasversale: non a caso il palazzetto sarà sold out.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Gianni Morandi arriva a Conegliano, mercoledì il concerto: «Siamo carichi»

Gianni Morandi in concerto al Palazzo dello Sport con “C'era un ragazzo - Gianni Morandi Story”Gianni Morandi pubblica Monghidoro, il suo nuovo singolo e si prepara ad arrivare in tour nei palazzetti d'Italia.

Gianni Morandi pubblica Monghidoro. Il 15 aprile parte il tour “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story”A POCHE SETTIMANE DALLA PARTENZA DEI LIVE NEI PALAZZETTI “C’ERA UN RAGAZZO TOUR 2026” GIANNI MORANDI STORYGIANNI MORANDI PUBBLICA IL NUOVO SINGOLO...