Giaccherini | La Juventus ha cambiato filosofia e ora punta sui giovani Ma per vincere serve qualche campione

Recentemente, un ex calciatore ha commentato le strategie della squadra di calcio, affermando che la società ha adottato un nuovo approccio che privilegia i giovani talenti. Tuttavia, ha anche sottolineato che per ottenere risultati significativi in campionato, è necessario includere nella rosa qualche giocatore con esperienza e qualità particolari. La discussione riguarda quindi la composizione della squadra e le scelte fatte dalla dirigenza negli ultimi tempi.