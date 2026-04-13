Giaccherini | La Juventus ha cambiato filosofia e ora punta sui giovani Ma per vincere serve qualche campione

Da juventusnews24.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, un ex calciatore ha commentato le strategie della squadra di calcio, affermando che la società ha adottato un nuovo approccio che privilegia i giovani talenti. Tuttavia, ha anche sottolineato che per ottenere risultati significativi in campionato, è necessario includere nella rosa qualche giocatore con esperienza e qualità particolari. La discussione riguarda quindi la composizione della squadra e le scelte fatte dalla dirigenza negli ultimi tempi.

Hjulmand Juve opzione destinata a tramontare: sul danese sta lavorando senza sosta quella big europea! Le ultimissime Mercato Juve, unione d’intenti alla Continassa: via alla costruzione di un instant team per vincere subito! Tutti i nomi Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Guidonia: «Nei primi venti minuti troppo leggeri di testa, poi meglio. Si poteva chiudere prima il match. Su Licina.» Pagelle Juventus Next Gen Guidonia Montecelio: primo sigillo da urlo per Licina, Scaglia e Van Aarle alzano il muro VOTI Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0: decide una magia di Licina, partita da squadra vera dei bianconeri! Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

giaccherini la juventus ha cambiato filosofia e ora punta sui giovani ma per vincere serve qualche campione
© Juventusnews24.com - Giaccherini: «La Juventus ha cambiato filosofia e ora punta sui giovani. Ma per vincere serve qualche campione»

Leggi anche: Il "dossier Santanchè" in carico a La Russa: «Giorgia, mi serve qualche ora». Poi le dimissioni. Meloni punta a una nuova scossa

Leggi anche: Il «dossier Santanchè» a carico di La Russa: «Giorgia, mi serve qualche ora». Poi le dimissioni. Meloni punta a una nuova scossa

Argomenti più discussi: Giaccherini: Conte il ct giusto. Con lui vomitavamo in campo. Che carica mi diede con un messaggio; Giaccherini sul futuro della Nazionale: Conte l'uomo giusto per gli azzurri, con lui volavamo in campo; Giaccherini: Italia, Conte è quello che serve. Lo dice la storia: rifondato Juve, Inter e Napoli; Giaccherini: Con Conte vomitavamo in campo e maschere d'ossigeno per finire l'allenamento.

Cerca tra news e video legati all’argomento.