Ghana l’assalto al bus del Berekum Chelsea finisce in tragedia | spari ai calciatori perde la vita un ventenne

Un grave episodio si è verificato in Ghana quando un bus della squadra di calcio Berekum Chelsea è stato assaltato. Durante l’attacco sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco che hanno ferito alcuni calciatori. Purtroppo, uno dei feriti, un giovane di vent’anni, ha perso la vita. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare i responsabili dell’assalto.

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