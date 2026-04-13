Ghalibaf ' presto gli Usa rimpiangeranno i 4-5 dollari a gallone'
Un funzionario iraniano ha affermato che i prezzi del carburante potrebbero aumentare significativamente nel prossimo futuro. Attualmente, i costi sono bassi, ma si prevede che, a causa di un cosiddetto
- TEHERAN, 13 APR - "Godetevi gli attuali prezzi alla pompa. Con il cosiddetto 'blocco', presto rimpiangerete i 4-5 dollari al gallone". Lo ha scritto su X il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf reagendo all'ordine del presidente statunitense Donald Trump di imporre un blocco navale nello Stretto di Hormuz, dopo il fallimento dei colloqui per il cessate il fuoco con l'Iran a Islamabad.🔗 Leggi su Lanazione.it
Guerra in Iran, Trump: dalle 16 blocco ai porti iraniani. Ghalibaf: “Presto gli Usa rimpiangeranno i 4-5 dollari al gallone”Roma, 13 aprile 2026 – Si alza lo scontro tra Iran e Usa dopo il fallimento dei negoziati di Islamabad.
Trump: “Blocco dei porti iraniani da oggi alle 16”. Ghalibaf: “Godetevi i prezzi attuali. Presto gli Usa rimpiangeranno i 4-5 dollari al gallone”Il comandante della marina iraniana Shahram Irani ha liquidato – definendola ‘ridicola’ – la minaccia di Donald Trump di bloccare le navi in entrata...