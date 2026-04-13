GF Vip Antonella Elia spacca le noci di cocco lanciandole a terra VIDEO | la scena surreale spiazza gli inquilini

Nella casa del Grande Fratello VIP si è verificato un episodio insolito che ha attirato l’attenzione dei partecipanti e del pubblico. Durante un confronto tra alcune inquiline e un ospite, Antonella Elia ha preso delle noci di cocco, le ha spaccate e le ha lanciate a terra. La scena è stata ripresa in un video che sta circolando sui social e ha causato reazioni tra gli altri concorrenti.

Nella casa del Grande Fratello VIP torna alta la tensione. Nelle ultime ore, un confronto tra Antonella Elia,Paola Caruso e Marco Berry ha acceso gli animi, diventando rapidamente virale sui social. Alla base dello scontro, l’ormai evidente attrito tra le due donne, che continua a dividere i concorrenti in fazioni contrapposte. Durante una conversazione in cucina,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini crolla a terra (VIDEO): ecco cosa è accaduto e come sta la concorrente.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Antonella Elia si scaglia contro Marco Berry al GF Vip poi spacca un cocco: “Usi mezzucci da donnetta” Antonella Elia simula l’orgasmo di Harry ti presento Sally al GF Vip: la scena diventa surrealeAntonella Elia è finita virale su X per il video in cui simula l'orgasmo al Grande Fratello Vip, ricreando la scena di Harry ti presento Sally, con...