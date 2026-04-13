Genova vibra con la techno | 20mila persone invadono il centro

Nella serata di ieri, piazza Matteotti a Genova si è riempita di circa 20.000 persone, attirate dalla musica techno proveniente da artisti internazionali. La manifestazione ha coinvolto il centro della città, trasformandolo temporaneamente in un grande spazio di festa. La folla si è raccolta lungo le strade e nelle aree vicine, ascoltando il sound elettronico che ha animato la zona per tutta la sera.

La piazza Matteotti di Genova è stata invasa da un flusso costante di persone nella serata di ieri, quando il ritmo della techno internazionale ha trasformato il cuore del centro urbano in un palcoscenico globale. L’evento, incentrato sul dj set della celebre artista Charlotte de Witte, ha la partecipazione di oltre 20 mila presenze totali, con un nucleo di circa 8 mila individui che hanno occupato lo spazio pubblico per l’intera durata della performance, iniziata alle ore 19:00. L’impatto sociale di un evento dal respiro internazionale. Il successo della manifestazione non si misura solo nei numeri, ma nella varietà del pubblico che ha animato le vie genovesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova vibra con la techno: 20mila persone invadono il centro La 'regina' della techno Charlotte de Witte a Genova: modifiche alla circolazione e divietiI primi provvedimenti scatteranno già venerdì, in vista del concerto che animerà piazza Matteotti dalla serata di sabato fino alla notte Sabato 11... Leggi anche: Carl Cox a Genova: la leggenda della techno suona in città e si innamora della Sampdoria