Il Genoa di De Rossi ha battuto il Sassuolo in una partita decisiva, ottenendo una vittoria importante per la corsa alla salvezza. La gara si è conclusa con il risultato favorevole ai rossoblù, offrendo loro nuovi punti in classifica. La sosta successiva permetterà alla squadra di valutare meglio la propria posizione in classifica, mentre il Sassuolo si prepara a rispondere alla sconfitta.

Il Genoa di De Rossi ottiene un trionfo fondamentale contro il Sassuolo, un risultato che accende le speranze di salvezza ma che non cancella la precarietà del percorso ancora da compiere. La squadra ligure ha saputo imporsi grazie a una maggiore determinazione agonistica in un contesto di gioco fluido e coinvolgente. La filosofia di De Rossi tra limiti tecnici e volontà agonistica. L’allenatore genovese ha delineato con estrema chiarezza i parametri della prestazione odierna, sottolineando come il successo non sia derivato da una superiorità tecnica assoluta, bensì da una spinta mentale superiore. De Rossi ha spiegato ai suoi di non cercare prestazioni impossibili, citando come non ci si potesse aspettare che Sabelli fosse più rapido di Doig o che Malinovskyi vincesse ogni duello individuale contro Koné.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genoa, la grinta di De Rossi batte il Sassuolo: sosta per la salvezza

Genoa-Juve: De Rossi punta sulla sosta per la salvezzaIl Genoa affronta la Juventus lunedì sera alle 18 a Torino, con l’obiettivo di raccogliere punti vitali per la salvezza.

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